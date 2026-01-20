Sendikalar Maliye Bakanlığı’ndan bilgi talep edecek

Kamuda örgütlü 5 sendika, vergi matrahları hususundaki son gelişmelerin aktarılması ve talepleriyle ilgili çalışmaları öğrenmek amacıyla perşembe günü Maliye Bakanlığı’na gideceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 14.30’da Maliye Bakanlığı’na giderek görüşme talep edeceğini duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın yaptığı ortak açıklamada, kamuda yetkili sendikaların, 10 Kasım 2025 tarihinde, gelir vergisi matrah dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmesine yönelik talep ve önerileri de içeren bir yazıyla Maliye Bakanlığı’na başvurduğu hatırlatıldı.

Geçen süreye ve sendikaların tüm girişim ve çağrılarına rağmen, gelir vergisi dilimleri ile kişisel muafiyetlerin henüz güncellemediğine işaret edilen açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın söz konusu yazılı başvuruya verdiği yanıtta vergi dilimlerinin güncellenmesine ilişkin hiçbir ifadeye yer vermediği de kaydedildi.

Açıklamada, “Emekçilerin vergi adaletsizliği altında ezilmesine yol açan bu duyarsız yaklaşım kabul edilemez. Ülkemizin içine sürüklendiği bu ekonomik yapıda, emekçilerin, dar ve sabit gelirli kesimin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmesi her geçen gün daha da olanaksız hale gelmektedir.” denildi.

Sendikalar, vergi dilimlerinin güncellenmemesi nedeniyle, Ocak ayı sonunda maaşlara uygulanacak Hayat Pahalılığı artışıyla çalışanların vergi yükünün daha da ağırlaşacağını belirtildi.