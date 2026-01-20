Sendikalar bir kez daha ses yükseltecek

Kamuda örgütlü beş sendika, KTAMS, KAMUSEN, Kamu-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla gerçekleştirdiği eylemlere yarın da devam edecek.

Yarın saat 09.30'da Taşkınköy'deki Şefler Pastanesi önünde toplanacak olan sendika yöneticileri, Devpa Süpermarket yolunu takip ederek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne yürüyecek.

Sendikalar “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” eylemleri kapsamında geçtiğimiz hafta Kermiya çemberinde toplanarak, Başbakanlık ışıklarının olduğu noktaya yürümüştü.