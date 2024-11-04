Selanik adeta bir sinema şehrine dönüştü

Murat OBENLER

Bu yıl 31 Ekim’de başlayan ve 10 Kasım’a kadar sürecek 65. Selanik Uluslararası Film Festivali sayesinde Selanik tam bir sinema şehrine dönüştü. Sinema salonları başta olmak üzere, restoranından fırınına, ulaşım sisteminden alışveriş yerlerine, eğlence hayatından turizme kadar birçok sektöre temas eden festival sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen sinemanın profesyonelleri, sinemacılar ve gazeteciler ve elbette sinemaseverler şehri tam bir sinema şehrine dönüştürdü. Toplam 252 filmin 7 salonda seyircilerle buluşacağı festivalde ünlü isimler de gerek ödül alma vesilesiyle gerekse filmlerine katılmak için Selanik’e geliyor. Festival ilk 3 gününde Onursal Altın İskender’i almak için Selanik’e gelen Fransız aktris Juliette Binoche ve İngiliz aktör Ralph Fiennes’i ağırlarken bugünlerde de Amerikan aktör Matt Dillon’u ağırlıyor. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Matt Dillon’a Olimpion Tiyatrosu’nda Onursal Altın İskender Ödülü de takdim edildi.

Kyros Papavassiliou’nun yeni filmi Çorap dünya prömiyerini Selanik’te yaptı

Bir önceki Embriyo,Larva,Kelebek filmiyle iyi bir festival yolculuğu geçiren Kıbrıslı yönetmen Kyros Papavassiliou’nun yeni filmi Çorap da Selanik’te açıldı. Film Forward Yarışması’nda yarışan filmin ekibinin de katılımıyla gerçekleşen ilk gösterimin ardından bir de soru cevap gerçekleştirildi.

Nehir Tuna'nın Yurt filmi seyirciyle buluştu

Survey Expanded’ın genişletilmiş konseptindeki Un-Family-ar bölümde Türkiye’den Nehir Tuna'nın Yurt (2023) filmi de seyirciyle buluştu. Film yönetmenin 80'lerin ortalarında Türkiye'deki kişisel deneyimlerinden ilham alıyor ve geleneksel ailenin yerini otoriter ve baskıcı resmi yapıların aldığı bir hikaye aracılığıyla bizi kökten dinci vaazın boğucu evrenine sürüklüyor. Dimitris Kerkinos’un koordinatörlüğünde yer alan bölümde filmin ilk gösterimi sonrası yönetmen Tuna da seyircilerin sorularını yanıtladı.