Selakoviç'ten Kıbrıs'a ziyaret

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Belgrad’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ile egemenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini aynı zamanda ülkesinin, Avrupa Birliğinin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili tezini paylaştığını” belirtti.

Selakoviç’in görevini devralmasının ardından yurt dışındaki ilk ziyaretini Kıbrıs'a gerçekleştirdiğini ve iki günlük ziyareti çerçevesinde dün Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiğini yazan Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in Sırp yetkiliyi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler yanı sıra Türkiye’nin “karada ve denizde sürdürdüğü ileri sürülen yasa dışı faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini” iletti.

Hristodulidis Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Sırbistan’ın Avrupa Birliğine katılma çabalarına tam desteğini yinelerken, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bu gidişata yönelik katkıda bulunmak için Sırbistan’a uzmanlar göndermeye hazır olduğunu da ifade etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ise açıklamasında, Kıbrıs'ta bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Sırbistan ve Sırp halkının gerçek dostu olduğunu dile getirdi.

Selakoviç Hristodulidis’e, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin “ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile Kosova ve Metohiya meselesinde Sırbistan’a olan desteğinden” ötürü de teşekkür etti.

Sırbistan’ın “toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tam ve güçlü bir destek verdiğini” de dile getiren Selakoviç, ülkesinin resmi tezinin değişmeden kalacağını sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Selakoviç’in Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yaptığı açıklamada, şartlar izin verdiği zaman beraberindeki bir işadamları heyetiyle birlikte Sırbistan’ı ziyaret edeceğini açıkladığını iletti.