SEL VURDU!

Ülkemizi son günlerde etkisi altına alan yağışlı hava dün akşam şiddetli biçimde devam etti. Akşamın ilk saatlerinden etkili olan yağış, bugün de yağmaya devam ederken, Girne ve Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Belediyeler ve Sivil Savunma ekipleri yaşanan su taşkınlarını önlemeye çalışırken, vatandaşlar, evcil hayvanlar suyun içinde mahsur kaldı, birçok evi su bastı, arabalar sular altında kaldı.

Dün akşam yaşanan felaketin ardından Eğitim Bakanlığı sabah saatlerinde açıklama yaparak eğitimin bugün devam edeceğini belirtse de, söz konusu bölgelerdeki bazı okul yönetimleri kendi inisiyatifleriyle bugün eğitime ara verdi, birçok veli de çocuğunu okula göndermedi.

Yetkililer yaptıkları açıklamalarda vatandaşlara mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini ifade ediyor.

Meteoroloji Dairesi yarın 17.00'ye kadar yağışların şiddetinin artacağı uyarısında bulundu.