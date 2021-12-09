 “Sektörel Vergi Ödülleri” verilecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi 2020 Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi listelerine dayanarak ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalar arasında en yüksek vergi miktarını ödeyen üyelerine ‘vergi onur ödülü’ verecek.

10 Aralık Cuma gecesi saat 19:30’da Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirilecek Gala gecesinde O Ses Türkiye 2018 birincisi ülkemizin değerli şarkıcısı Lütfiye Özipek sahne alacak.

Vergi rekortmenlerinin ödüllendirileceği geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, Oda başkanları ve iş insanları katılacak.

Gecenin, Covid-19 pandemi koşullarına uygun şekilde sınırlı sayıda katılımla gerçekleşeceği belirtildi.