Şehit Turgut Ortaokulu’nda başka vaka çıkmadı

Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda ailesi Covid-19 olan 8. Sınıf bir öğrencinin testinin Pozitif çıkmasıyla dün okulda 16 öğretmen ve 14 öğrenciye PCR testi yapıldı. Toplam 30 testin tamamında Covid-19’a rastlanmadı, eğitimin bugünden sonra devam edeceği ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere; dün Şehit Turgut Ortaokulu’nda bir öğrencinin testinin Pozitif çıkmış, sınıfındaki diğer çocuklar ve Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi’nin belirlediği bazı öğretmenlere PCR testi yapılmıştı.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre söz konusu sınıftaki eğitime bugün ara verildiği öğrenilirken, Güzelyurt’taki kötü hava koşulların nedeniyle bazı öğrencilerin okula gitmediği, bazılarının ise bugünlük eve geri gönderildiği ifade edildi.

Alınan sonuçların ardından yarından itibaren okuldaki eğitime kalındığı yerden devam edileceği belirtilirken, hem öğrenci hem de okul idaresinin ‘maske, mesafe, hijyen’ kuralına büyük bir özveri ile uyduğu, bu nedenle başka çocuklarda Covid-19’a rastlanmadığı kaydedildi.