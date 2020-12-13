Güzelyurt’ta ailesinden temaslı bir öğrenci Covid-19

Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda ailesi Covid-19 olan 8. Sınıf bir öğrencinin testi Pozitif çıktı, temaslısı olan diğer öğrenci ve öğretmenlere test yapılıyor.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgide, okulda bir öğrencinin testinin Pozitif çıktığı, sınıfındaki diğer çocuklar ve Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi’nin belirlediği bazı öğretmenlere de PCR testi yapılacağı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin şu an okulda olduğu ve test yaptığı, söz konusu sınıftaki eğitimin ise bu gece çıkacak olan sonuçlara göre şekilleneceği kaydedildi.

Okul yönetiminin Sağlık Bakanlığı ekipleri ve okuldaki öğretmenler ile koordineli çalıştığı, süreci yakinen takip ettiği de edinilen diğer bilgiler arasında yer aldı.

Bölgedeki kaygı artıyor

Güzelyurt bölgesinde, Şehit Turgut Ortaokulu’ndaki pozitif vaka ve ailesi ile bağlantısı olmayan, birbirinden bağımsız farklı birkaç aileden de Covid-19 vakalarına rastlanması bölgedeki kaygıyı giderek arttırdı.