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Şehit Tuncer'de 1 öğrenci pozitif, testler yapıldı

Şehit Tuncer'de 1 öğrenci pozitif, testler yapıldı

Şehit Tüncer İlkokulu İdaresi, bir okul öğrencisinde Covid- 19 pozitif tespit edildiğini, tüm temaslılar, öğretmenler ve çalışanlara test yapıldığını duyurdu

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Şehit Tüncer İlkokulu İdaresi, bir okul öğrencisinde Covid- 19 pozitif tespit edildiğini, tüm temaslılar, öğretmenler ve çalışanlara test yapıldığını duyurdu. Okul idaresi bundan sonraki sürecin gelecek test sonuçlarına göre belirleneceğini de duyurdu.

Açıklama şöyle:
Saygıdeğer Velilerimiz;
Okulumuzda bir öğrencimizde Covid 19 pozitif vaka çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’mızdan gelen personellerimiz tarafından; temaslı olan öğrenci ile öğretmenlere, tüm idare ve tüm çalışanlara PCR testi yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımız konusunda test sonuçlarına göre bilgilendirileceğiz. Bilgi alınır alınmaz siz velilerimizi de bilgilendireceğiz.
Hepimiz İçin Sağlıklı Günler Dileriz.
Okul İdaresi

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