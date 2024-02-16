Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Erhürman’a “Şehitler Ölmez Albümünü” takdim etti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Kabulde, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a “Şehitler Ölmez” albümünü takdim ederek, albüm hakkında bilgi verdi.
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Etiketler : ctp, şehit aileleri