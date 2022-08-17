Sedat Peker dâhil 77 kişinin KKTC’ye girişi yasaklandı

Ertuğrul SENOVA

Güvenlik Kuvvetleri, Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili paydaşların raporları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, suç örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle toplamda 77 kişinin KKTC’ye girişini yasakladı.

YENİDÜZEN’in, İçişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey kaynaklarından edindiği bilgilere göre ‘yasaklı’ isimler arasında, Türkiye’de “Organize suç örgütü lideri” olarak aranan Sedat Peker de bulunuyor.

Söz konusu listeye ilişkin yerel basında çıkan haberlerde, Sarallar, Söylemezler ve Ulucanlar gibi isimlerin de yer aldığı ifade edilmişti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bugün BRT’de katıldığı programda, esas olanın ülkeye girişlerdeki kontrol olduğuna dikkat çekmiş, bu konuda basına da yansıyan ve sansasyonel isimlerin de yer aldığı listenin Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri ve ilgili paydaşların raporları doğrultusunda değerlendirilerek ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıklamıştı.