“Siyasi polemiği bırakın, hesapları açıklayın”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK yönetimine 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait denetlenmiş mali raporları açıklama çağrısı yaptı. Yönetimin şeffaflık taleplerine yanıt vermek yerine konuyu siyasi polemiğe taşıdığını söyleyen Tuğcu, “Siyasi polemiği bırakın, belgelerle konuşun” dedi.

KIB-TEK yönetiminin yıl sonu hesaplarının her yıl hazırlandığını ve gerekli kurumlara gönderildiğini açıkladığını hatırlatan Tuğcu, “Madem hesaplar hazır, neden kamuoyuyla paylaşılmıyor? EL-SEN’in Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında yaptığı resmi başvuruya rağmen neden tarafımıza verilmiyor?” diye sordu.

“Hesapları görebilmemiz için önce açıklamanız gerekiyor”

KIB-TEK yönetiminin bir yandan mali hesapları paylaşmadığını, diğer yandan “hesapları görmeden değerlendirme yapmayın” dediğini belirten Tuğcu, şöyle devam etti:

“Hesapları görebilmemiz için önce onları açıklamanız gerekiyor. Şeffaflık talebine ‘seçim’ ve ‘siyasi amaç’ söylemleriyle karşılık verilmesi kabul edilemez.”

KIB-TEK yönetiminin görevinin siyasi polemik yürütmek değil, kurumu şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetmek olduğunu ifade eden Tuğcu, “KIB-TEK hiçbir hükümetin veya siyasi partinin arka bahçesi değildir. Kurum yönetimi de siyasi parti sözcüsü değildir” dedi.

Başbakan’ın sözlerine atıfta bulunularak “Veremeyeceğimiz hesabımız yoktur” denildiğini hatırlatan Tuğcu, “O zaman yapılacak şey bellidir: 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait denetlenmiş mali raporları açıklayın. Siyasi polemiği bırakın, belgelerle konuşun” ifadelerini kullandı.

“Yeni borçlanmanın makinelerin tamiriyle ilgisi var mı?”

Tuğcu, KIB-TEK’in dizel santrallerine ilişkin de yönetime sorular yöneltti.

Dizel santrallerinin kırılmaya karşı sigorta kapsamından çıkarıldığını ve altı santralin şu anda kırık durumda olduğunu belirten Tuğcu, “Yeni borçlanmanızın bu makinelerin tamiriyle bir ilgisi var mıdır?” diye sordu.

Santrallerin sigorta kapsamında olması halinde tamir giderlerinin sigorta tarafından karşılanabileceğini ifade eden Tuğcu, “Tamir giderlerini şimdi halkın parasıyla mı karşılayacaksınız? Bu kararın KIB-TEK’e ve dolayısıyla halka maliyeti nedir?” sorularını yöneltti.

Tuğcu, açıklamasını, “KIB-TEK’i kötü yönetmenin bedelini halka ödetip, hesabını halktan saklayamazsınız” dedi.