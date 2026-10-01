‘Ata Tohumu Halk Buluşması’ etkinliği ilk gününü tamamladı

Girne Belediyesi tarafından yerel ata tohumlarının korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen ‘Ata Tohumu Halk Buluşması’ etkinliklerinin ilki, 1 Ekim 2026 Perşembe günü Zeytinlik Kent Evi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler, yarın saat 08:00’da Doğanköy Kahvesi’nde düzenlenecek ikinci buluşmayla devam edecek. Yerel tohumların korunması, tarımsal üretimdeki önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konularının ele alındığı ilk buluşmada, uzmanlar bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte, Fatsa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Gürsu, 25 yıllık ata tohumu deneyimini katılımcılara aktarırken; Ziraat Yüksek Mühendisi ve Girne Belediyesi Park Bahçeler Şube Amiri Mehmet Atak ile Girne Belediyesi Ata Tohumu Saha Koordinatörü Mehmet İzbul da yerel tohumların korunması ve tarımsal üretimdeki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Girne Belediyesi Kurumsal İletişim Amirliği personeli Burcu Veysoğlu üstlendi.

Yerel tohumların yalnızca tarımsal üretim açısından değil, doğal mirasın korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması bakımından da önem taşıdığına dikkat çekilen etkinlikte, toplumun ata tohumları konusunda bilinçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Ata tohumları katılımcılarla buluştu

Buluşma kapsamında Girne Belediyesi tarafından katılımcılara sarı mısır, opan patlıcan ve lif kabağı tohumlarının yanı sıra tohum rehberi dağıtıldı. Fatsa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Gürsu da Kıbrıs’a beraberinde getirdiği pembe domates tohumlarını katılımcılarla paylaşarak ata tohumlarının çoğaltılmasına katkı sundu.

Dağıtılan tohumların vatandaşların kendi üretim alanlarında yetiştirilerek çoğaltılması ve böylece yerel tohumların korunarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İkinci etkinlik Doğanköy’de

Ata Tohumu Halk Buluşması etkinliklerinin ikinci buluşması, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 08.00’de Doğanköy Kahvesi’nde gerçekleştirilecek.