KIB-TEK emekçisi Özkıraç yoğun bakımda

Lefkoşa Dereboyu bölgesinde bulunan bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanı Arif Özkıraç ağır yaralandı. Vücudunda yaklaşık yüzde 30 oranında yanık oluşan Özkıraç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

​Hastanede açıklamalarda bulunan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, yaşanan olayın ardından iş sağlığı ve güvenliği eksikliklerine dikkat çekerek sert tepki gösterdi. Tuğcu, polise şikayette bulunacağı vurgusunu yaptı.

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"Ciddi bir suistimaller zinciri var"

​KIB-TEK çalışanlarının gerekli koruyucu malzeme ve ekipmandan yoksun şekilde çalıştırıldığını belirten Tuğcu, durumun vahametini "Çok ucuz atlattık" sözleriyle özetledi. Süreçte açık bir ihmal olduğunu vurgulayan sendika başkanı, "Burada çok ciddi bir suistimaller zinciri var. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek resmi şikayette bulunacağım" dedi.

​"Bakanlıktan talep ettiğimiz randevu ve denetimler karşılıksız kaldı"

​KIB-TEK bünyesindeki iş güvenliği zafiyetleri konusunda uzun süredir uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Tuğcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na yönelik eleştirilerini sıraladı. Kurumun iş güvenliği açısından denetlenmesi amacıyla Bakan Hasipoğlu’ndan iki kez randevu talep ettiklerini ve iki kez de yazılı başvuruda bulunduklarını dile getiren Tuğcu, defalarca yinelenen bu girişimlerin hiçbir şekilde karşılık bulmadığını ifade etti.

​Kurumun denetimsiz bırakıldığını yineleyen Tuğcu, yaşanan bu acı olayın iş güvenliği alanında acilen somut ve ciddi adımlar atılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.