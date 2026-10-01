 “Bu bir insan hakları ve ayrımcılık yasağı sorunu”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti adına yapılan açıklamada, karma evliliklerden doğan çocukların AB yurttaşlığı hakkının bir güven yaratıcı önlem konusu olmadığının bir kez daha belirtildiğini hatırlattı. Erhürman, kendilerinin de konuyu bir güven yaratıcı önlem olarak görmediğini belirterek, “Bu bir insan hakları, ayrımcılık yasağı sorunu” dedi.

Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti adına yapılan açıklamada, konunun bir güven yaratıcı önlem meselesi olmadığının bir kez daha dile getirildiğini belirterek, “Hep söylediğimiz gibi, bize göre de aslında bu bir güven yaratıcı önlem konusu değil. Bu bir insan hakları, ayrımcılık yasağı sorunu” ifadelerini kullandı.

“Yedi güven yaratıcı önlem arasında yer alıyor”

Erhürman, buna karşın konunun BM Genel Sekreteri’nin Lefkoşa’da gündeme getirdiği yedi güven yaratıcı önlem arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Karma evliliklerden doğan çocukların yaşadığı sorunun ortadan kaldırılmasının güven yaratıcı bir yönünün de bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Taraflardan birinin diğer taraftaki çocuklarla ilgili süregelen bir insan hakları ve ayrımcılık yasağı ihlalini ortadan kaldırmasının güven yaratıcı bir yanı da olduğunda kuşku yok elbette” dedi.