“Sucuoğlu’na vefa borcumuz vardı, ödendi”

Arıklı, “Ünal Üstel’in de, benim de, Fikri Ataoğlu’nun da Faiz Sucuoğlu’na vefa borcumuz vardı” diyerek, UBP’nin içerisine dönük Ankara müdahalesini isim vermeden, “O dönemi hepimiz yaşadık. Ona vefa borcumuz var. Bu şekilde ödenmiş olması iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Arklı, “UBP’nin iç dengelerinden kaynaklanan bir olay var. Faiz Sucuoğlu’nun bir şekilde hükümeti kurmasının önüne geçilmesi, bana göre Kıbrıs’taki siyasi dengeleri ciddi şekilde değiştirmişti. Şimdi o taşların yeniden dizayn edilmesi önemli” şeklinde konuştu.

“Kendisinin altında bakan olarak çalışan birinin altında bakan olarak çalışması” konusunun sorulması üzerine Arıklı, “İade-i itibar olarak görüyorum. Dediğim gibi, vefa borcumuz vardı, ödenmiş oldu” dedi.

Erhan Arıklı, Girne’deki gemi faciasının ardından Ünal Üstel tarafından görevden alınmıştı.

Üstel, “Faciayla ilgili tüm sorumluların yargılanması için ellerinden geleni yapacaklarını” iddia etmişti.

Ancak bu gece Üstel, Arıklı’nın yerine UBP’nin devrik başkanı Faiz Sucuoğlu’nu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yerine ise yine UBP’nin ‘sözde muhalifi’ Hasan Taçoy’u atadı.

Karar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.