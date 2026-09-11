Küskünleri ‘acıyı’ bahane edip bakan yaptı!

Görevden alınan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yerine UBP’nin devrik başkanı Faiz Sucuoğlu’nun atandığı iddia edilirken, beklenmedik şekilde Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da görevden alındı; yerine UBP’nin sözde muhalif vekili Hasan Taçoy getirildi.

Seçime iki ay kala yapılan bu değişikliğin, Ünal Üstel’in seçim yatırımı olduğu gözlemlendi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Olgun Amcaoğlu, “Görevimi yarın Hasan Taçoy’a devredeceğim” dedi.

Amcaoğlu, “Benim önceliğim, gemi faciasında kaybettiğimiz insanların yakınları. Şu anda gündemim tamamen aileler” ifadelerini kullandı.

“Görev kutsal, tercih onların” diyen Amcaoğlu, “Üstel’e kırgınlığınız var mı” sorusuna, “Kırgınlığım yok” yanıtını verdi.

Amcaoğlu, “Seçime iki ay kala yapılan bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Hiçbir değerlendirmem yok ama tabi ki tercihlerim olacak” şeklinde yanıt verdi.