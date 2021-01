Başbakan Yardımcısı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı BRT'de katıldığı 'Manşet+' programında, seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP’nin karar vereceğini söyledi, “UBP Grubu, ortak karar alırsa, bize de birlikte yürüyelim derlerse sıkıntı olmaz. Buna öncelikle UBP karar vermeli” dedi.

Arıklı, “Bu kırılgan yapıyla, her Meclis oturumunu birkaç sata gecikerek, bu şekilde nisap sağlayarak, yola devam etmemiz mümkün değil” de diyerek, “Makul ve uygun zamanda seçime gidilmeli” şeklinde konuştu. Arıklı’nın açıklamaları özetle şöyle: Başbakan spontane karar verdi. Onun yerinde kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Kendi vekillerine söz geçiremeyen durumuna düşmek doğru olmazdı, o da gereken tepkiyi verdi.

UBP Meclis Grubu’nda 26 ile karşılaşırsa erken seçim önerisinde bulunacağını vekillere önceden söyledi. Empati kurabiliyorum. İkinci kez, 26-27 ile UBP adayının reddedilmesi halinde, herhangi bir onurlu başkan aynı tavrı gösterirdi. Başbakan, gereğini yaptı. Vekilleri ciddi şekilde ikaz et, gerekirse erken seçime gitmen gerekir yönünde aramızda sohbet olmuştu. Erken seçim Nisan’da olursa yapacağımız kurultay ertelenir. Hemen sahaya inmemiz için hazırlıklar yapmamız gerekiyor. UBP Grubu özeleştiri yapıp, ‘hata ettik, adayımıza sahip çıkalım’ derler mi bilmiyorum. Bu kırılgan yapıyla, her Meclis oturumunu birkaç sata gecikerek, bu şekilde nisap sağlayarak, yola devam etmemiz mümkün değil.Makul ve uygun zamanda seçime gidilmeli. UBP Grubu, ortak karar alırsa, bize de birlikte yürüyelim derlerse sıkıntı olmaz. Buna öncelikle UBP karar vermeli. Dışarda akıl verecek durumumuz yok. Üzüntüyle takip ediyoruz. Seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP karar verecek. DP’nin 3, bizim 2 vekilimiz var. İyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 20 gündür birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Aşılamayacak sorunlar değil. UBP’nin içinde bulunduğu durum daha önemli. Her halükarda onların kararına saygı duyarız.