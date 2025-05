Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde anlamlı etkinlik

Çocuklara eğlenirken öğrenme imkânı sunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında kapılarını öğrencilere açarak geçekleştirdiği okul ziyaret programları bu yıl da oldukça ilgi gördü. Merkez tarafından, 2025 yılı okul ziyaretlerinin tamamlandığı, iki ay boyunca 11 okuldan yaklaşık bin beş yüz öğrenci ve öğretmenin Merkezi ziyaret ettiği kaydedildi. Bu yıl 23 Nisan İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu, Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, Girne Maarif Anaokulu, Karaoğlanoğlu İlkoukul, Lapta İlkokulu, Pınarbaşı Anaokulu ve The English School of Kyrenia Merkeze ziyaret gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl tasarlanan yeni aktivite istasyonları, çocuklar tarafından oldukça beğenildi. “Deniz Kaplumbağasını Kurtaralım” istasyonunda, su dolu bir tank içerisinde ağ ve plastik atıklara dolanmış oyuncak deniz kaplumbağasını kurtarmaya çalışan öğrenciler, “Fosil Bulmaca” istasyonunda ise kemik parçalarının kaplumbağanın hangi bölümüne ait olduğunu bulmaya çalışırken büyük heyecan yaşadı. Deniz kaplumbağalarının temizlenme, bakım ve tedavi süreçlerini de yakından görme imkânı bulan çocuklar, unutulmaz anılar biriktirdi.

Sargın Kara: “1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, onları doğaya karşı duyarlı bireyler olarak yetiştiren tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum”

Gelecek nesillerin doğanın korunmasında büyük bir rol oynayacağını belirten Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Bu noktada bize ve eğitimcilerimize büyük görevler düşüyor, iş birliği içerisinde geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza doğanın önemini aşılamayı hedefliyoruz. Açıldığımız günden bu yana yaklaşık dört bin beş yüz öğrenci Merkezimizi ziyaret etti. Bu oldukça önemli bir rakam. Çocuklarımızın, ailelerine ve arkadaşlarına Merkezde gördüklerini, öğrendiklerini aktardığını da düşünürsek ulaşabildiğimiz kişi sayısı ikiye üçe katlanıyor” dedi. Çocukları Merkez’de her ağırladıklarında geleceğe çok daha umut dolu baktıklarını ifade eden Sargın Kara, “Bu vesile ile 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, onları doğaya karşı duyarlı bireyler olarak yetiştiren tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.