Sebze meyvenin % 8'i zehirli, 236 üründe kalıntı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tarım Dairesi'nin haftalık olarak yaptığı gıda denetimlerinde tarımsal ürünlerin % 8'inde kalıntıya rastlandı. 1 Ocak 2020’den bu güne kadar yapılan 64 denetimde 2 bin 897 ürün mercek altına alındı, söz konusu ürünlerin % 8’inde ise zehir çıktı, 236 ürün ya imha edildi, ya da üreticiye iade edildi.

Söz konusu süreç içerisinde analizi yapılan 2 bin 897 ürünün, 2 bin 671’i temiz çıkarken, 236’sı kalıntıya rastlanıldı. Rakamlara göre analiz edilen numunelerin %91,8’i temiz, %8,1’inde kalıntılı tespit edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, gıda analizi yaparken her bölgeden numune almaya çalıştıklarını ve analizlerde ürün ayırmadıklarını belirterek, eskiye göre daha fazla denetimin yapıldığını söyledi. Değirmenci, pandemiden dolayı ithal ürünlerin azaldığına da dikkat çekerek, ithal ürünlerde “oransal olarak %89’lara kadar varan düşüş söz konusu…” dedi.

64 haftalık denetimde 2 bin 897 ürün mercek altına alındı

Tarım Dairesi, ülkemizde 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar 64 kez gıda analizi yaptı. Geçen 64 haftada 2 bin 399 ürün 2020 yılında, 508 ürün de 2021 yılında analiz edildi. Söz konusu tarihten itibaren toplamda yapılan 2 bin 897 gıda analizinden 2 bin 671’i temiz çıkarken, 236 üründe de limit üstü kalıntı rastlanıldı. Kalıntı rastlanan ürünlerin bir kısmı yeniden analiz edilirken, bir kısmı da imha edildi. Böylelikle, 64 farklı denetimde analiz edilen numunelerin %91,8’i temiz, %8,11’i de kalıntılı çıkmış oldu.

Yerli ürünlerde kalıntı oranı daha fazla

2020 yılının Ocak ayından günümüze kadar gerçekleşen gıda denetimlerinde yerli ürünlerde kalıntı oranının yüksek olması dikkat çekiyor. Bu süreç içerisinde analizi yapılan 1084 yerli ürün numunesinden 954’ü temiz çıkarken, 125’i de kalıntılı çıktı. Tarım Dairesi’nin paylaştığı verilere göre yerli ürünlerin %88,5’i temiz, %11,4’ü de kalıntılı çıktı.

İthal ürünlerin %93’ü temiz…

Bu dönemde ithal ürünlere yapılan denetimlerde kalıntı oranının daha az olması kayıtlara geçti. Analizi yapılan 1823 ürünün 1699’u temiz çıkarken, 124’ünde kalıntıya rastlanıldı. Böylelikle ithal ürünlerin %93,1’i temiz, %6-8’i de kalıntılı çıktı.

2020: Pandemide kapandık, denetimler azaldı

Ülkemizde 10 Mart 2020 tarihinde ilk kez vakalarının çıkmasıyla birlikte o günkü hükümet olağanüstü toplantılar yapmış, toplantılar sonunda salgının yayılmasını önleyebilmek için kısmi olarak sokağa çıkma yasağı getirmişti. 2020 yılında Mart – Mayıs ayları arasında yapılan gıda analizlerinde sayının az olması dikkat çeken unsur oldu. Salgının ülkemize gelmesiyle 2 aylık bölümde 277 ürün analizi yapıldı.

“Hemen hemen her ürüne de analiz yapıyoruz”

Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, gıda denetimleri hakkında YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulundu. Ortalama hedeflerinin 3 bin 500 numune olduğunu aktaran Değirmenci, bu sayının ortalaması alındığı zaman haftada 70-75 numune olduğunu söyledi. Değirmenci, bu rakamın yeterli olduğunun ve eskiye göre daha fazla gıda denetiminin yapıldığını ifade etti.

Değirmenci, yaptığı değerlendirmede şu noktalara değindi:

“Yapılan analizlerde her bölgeden numune almaya çalışıyoruz. Ürün ayırt etmeksizin hemen hemen her ürüne de analiz yapıyoruz. Hedefimiz ortalama 3500 numunedir. Bu sayı haftalık olarak ortalama 70-75 numuneye tekabül ediyor. Geçtiğimiz yıl pandeminin başlamasıyla birlikte oteller kapandığı, öğrenciler de ülkelerine döndüğü için ithal ürünlerde ciddi bir düşüş var. Oransal olarak %89’lara kadar varan düşüş söz konusu… Bundan dolayı geçen yıl yaptığımız denetimlerde daha az numune alabildik. Eskiden laboratuvarda 315 adet kimyasal taranabiliyordu, şimdi bu sayı 356’ya çıkarıldı. Burada hedefimiz 380’i yakalamaktır. Çünkü ne kadar fazla kimyasal taranabiliyorsa, o kadar numune analiz ediliyor demektir. Eskiye göre daha fazla denetim yapılıyor, yapılan denetimler yeterlidir.”