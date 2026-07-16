“UBP-DP-YDP Hükümeti, küçük esnafa yine prim desteği vermedi”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin açıkladığı yeni istihdam teşvik paketini eleştirerek, küçük esnafa prim desteği verilmediğini söyledi.

Barçın, UBP-DP-YDP hükümetinin küçük esnafa prim desteği sağlamama kararını sürdürdüğünü belirterek, buna karşın yanında çok sayıda çalışma izinli işçi çalıştıran bazı sektörlerde işverenlere yönelik prim desteğinin yüzde 150 artırıldığını ifade etti.

İşverenlere sağlanan desteğin vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın verildiğini kaydeden Barçın, kamu kaynaklarının ekonomiye en fazla fayda sağlayacak ve adil olacak şekilde dağıtılmadığını kaydetti.

Barçın, hükümetin ekonomi yönetimini de eleştirerek, ülke ekonomisinin plansız yönetildiğini ve kaynakların adil dağıtılmadığını söyledi.