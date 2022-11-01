“Sayıştay KIB-TEK’in 5 ihalesinde tespiti, 62 ayrı ihlal… Hükümet ihale sürecini berhava etti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Erkut Şahali, “Hükümet Makamlarındakilerin Müstehzi Halleri” konusunda yaptığı konuşmada, müstehzinin anlamının alaycı, alay edermiş gibi bakmak olduğunu söyledi.

Hükümet edenlerin tam da bunu yaptığını savunan Şahali, hükümet ve hükümete destek veren milletvekillerinin yüzlerinde de buna benzer alay edermiş gibi gülümsemelerin olduğunu, hükümetin yaptıkları hiçbir şeyi topluma izah edebilir bir durumu olmadığını iddia etti.

Kıb-Tek konusunda yaşanan tartışmalara da değinen Şahali, 24 Ocak 2022 tarihli Sayıştay raporuna atıfta bulundu.

Bu rapora konu olan 5 ihale konusunda Sayıştay’ın 62 ayrı ihlal tespit ettiğini ifade eden Şahali, hükümetin bu serüvenin ardından, ihale mevzuatının tamamen berhava edildiği yeni bir süreç başlattığını söyledi.

İhalesiz dönemde fiyatlardaki fahiş artışlara dikkat çeken Şahali, devleti devlet yapanın öncelikle mevzuat olduğunu ve çatısının Anayasa olduğunu, mevzuatın Anayasa’ya uygun olması gerektiğini ancak, devletin Anayasaya uymadığını vurguladı.

‘2 bin ton buğday, ihalesiz biçimde ihraç ediliyor…’

Devletin, devlet olma kabiliyetinin ortadan kaldırdığına işaret eden Şahali, resmi mali denetçi durumunda olan Sayıştay başkanlığının ortaya koyduğu rapora rağmen, bugün alınan 2 bin ton buğdayın ihalesiz biçimde ihraç edilmesi kararı olduğunu kaydetti ve bunu eleştirdi.

Buğdayın yaratacağı avantajdan kimin faydalanacağını soran Şahali, ihracat kararı ile yasanın hiçe sayıldığını belirtti, kararı sorguladı.

Tahıl yetiştiricisinin canının yandığını, yağmurlar başlamasına rağmen ülkede yasal zorunluluk olan kimyevi gübre bulunmadığı için ekinini ekemediğini aktaran Şahali, dünyada tahıl darboğazı mevcutken bu konuda çalışma yapılmamasını eleştirdi.