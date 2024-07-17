“Sayaç ihalesinde şaibe var”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, YENİDÜZEN’in bugün manşetine taşıdığı sayaç konusuna değinerek, sayaç ihalesinde şaibe olduğunu ifade etti, yetkililere çağrı yaptı.

Oda Başkanı Yarkıner yazılı açıklamasında, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun, sayaç ihale sürecinin, şeffaf, yasal uygunluk açısından doğru yapıldığını kamuoyuna inandırdığını belirterek, KIB-TEK ile ilgili her faaliyetteki şaibenin diğer kurumların da yıpranmasına neden olduğunu söyledi. Ülke insanına verilen zararın çok büyük olduğunu ileri süren Yarkıner, bu duruma hemen son verilmesi gerektiğini kaydetti.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’na, “İhaleye keşif bedeli olmadan mı çıktınız?”, “Gerçekten teminat olmadan sözleşme mi imzalandı?” sorularını soran Yarkıner, teknik şartnameye uygunsuzluk raporu olduğunu belirterek, KIB-TEK kadrolu personeline, sayaç tedariki ile ilgili sözleşmeyi imzalamaması çağrısında bulundu.

Oda Başkanı Yarkıner, KIB-TEK mal sorumluları ve teknik heyetine ise, çelişkili ve şaibeli durum devam ettiği müddetçe kuruma gelecek sayaçların, teknik muayenesinin yapılmaması, teslim alınmaması, KIB-TEK muhasebesine de, sayaç faturalarını ödeme evrakı ve harcama belgesini imzalanmaması çağrısı yaptı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanına da seslenen Yarkıner, ihalenin iptal edilmesi veya ihale yasasına uygun iş yapılıp, yapılmadığı konusunda KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan görüş alınmasını istedi.

Yarkıner, süreç kamu yararına netleşene kadar tedarik sürecine devam edilmemesi konusunda Başbakana da çağrıda bulundu.

Yine mi ‘adrese teslim’ ihale?