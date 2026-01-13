Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Türkiye'de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli kadın hakim, savcı olduğu öğrenilen eski eşi tarafından silahla vuruldu.
Türkiye'de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli kadın hakim, savcı olduğu öğrenilen eski eşi tarafından silahla vuruldu. Saldırıya uğrayan hakimin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, saldırgan savcı gözaltına alındı.
