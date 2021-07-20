“Binlerce giysi, okulda hâlâ duruyor… Girneli göçmenler için toplanan bu giysiler, asla yerine ulaştırılamadan, Maraşlılar göçmen durumuna düşmüşler…”

Gazeteci Kostas Konstantinu’nun Maraş ziyareti sonrası tarihe notu!

1974’ten 2020’ye…

Maraş’ın önde gelen okullarından olan Kadınlar Lisesi’nde bekleyen binlerce giysi, savaş ve göçmenlik dramını en çarpıcı anlatan fotoğraflardan biri…

20 Temmuz 1974’te savaş nedeniyle Girne bölgesinden kaçan Kıbrıslırum göçmenler için Maraşlı Kıbrıslırumlar, giysi yardımı toparlamışlar… Fakat bu giysileri, yerine ulaştıramadan kendileri göçmen olmuşlar 14 Ağustos 1974’te… Ve giysiler, toplandığı yerde kalakalmış…

Yarım yüzyıl aradan sonra bu meşhur Lise, Maraşlılar’ın giysileri ve kuşlarla birlikte yaşıyor…

Ya da yitiriliyor, birlikte…