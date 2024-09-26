Sarhoş sürücünün 521 gündür kaçak olduğu tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazası, sarhoşluk ve rahatsızlık verme suçlarından tutuklanan M.S., mahkemeye çıkarıldı. Öte yandan zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşadığı tespit edildi.

Polis memuru Bayram Yıldırım, mahkemede olguları aktardı.

Zanlının 24 Eylül 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında Gönyeli’de, 186 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada izinsiz aldığı araçla dikkatsizce Atatürk Caddesi’ne dönüş yaptığını belirten polis, batı istikametine seyreden İstem Uzmaner’in (40) kullandığı RN 925 plakalı aracın önünü tıkayarak kazaya sebep olduğunu kaydetti.

Kazanın ardından M.S.’nin, olay yerinde yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği ve alkollü araç kullanarak trafik kazası yapması nedeniyle tutuklandığını belirten polis, zanlının muhaceret kontrolünde, 15 Mart 2023 tarihinden bu yana ülkede yasal statüsü olmadan 521 gün boyunca izinsiz ikamet ettiğini açıkladı.

Olayla ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi için ek süre talep etti.

Yargıç Nuray Necdet’in zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.