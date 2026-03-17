“Şap sürecinde tüm bilgileri paylaştık, aynı iş birliğini güneyden de bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, güneyde şap hastalığı konusunda yaşanan gelişmeler üzerinden iki toplumlu teknik komitelerin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların bu komitelerin çalışmaları ve verimliliği konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Erhürman, sürecin ayrıntılarını paylaştı.

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi altında oluşturulan Veterinerler Komitesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra, “şap” konusunun gündeme gelmesiyle Kasım ayında toplandığını belirten Erhürman, komitenin o günden bu yana dört kez bir araya geldiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Komitenin geçmişine de değinen Erhürman, ilk kez Nisan 2024’te toplanan komitenin, iki taraftan evcil kedi ve köpeklerin geçiş noktalarından sahipleriyle birlikte geçebilmesi konusunu ele aldığını kaydetti.

Erhürman, bu konuda güney ve kuzeydeki mevzuatın aynı olduğunu ve Kasım 2024’te dört maddelik bir metin üzerinde anlaşmaya varıldığını ancak bu anlaşmanın teknik seviyeden üst düzeye taşınmasının ardından güneydeki yetkililer tarafından AB hukuku gerekçe gösterilerek sürecin durdurulduğunu söyledi. Buna rağmen AB yetkililerinin, iki tarafın anlaşması halinde engel çıkarmayacaklarını ifade ettiğini de aktardı.

Komitenin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki son toplantısını Ocak 2025’te yaptığını ve ardından uzun süre toplanmadığını belirten Erhürman, Kasım 2025’te “kuzeydeki şap” konusu nedeniyle güney tarafından yeniden toplantıya çağrıldığını ifade etti. Bu süreçte “şap” ile ilgili tüm bilgilerin hem AB, hem BM hem de güney yetkilileriyle anlık olarak paylaşıldığını vurgulayan Erhürman, bu nedenle toplantı talebine olumlu yanıt verdiklerini söyledi.

Erhürman, “şap” sürecinden önce komitenin güney ayağında idari yetkili üye bulunmadığını, ancak hastalığın ardından güneyden üst düzey yetkililerin komite toplantılarına katılmaya başladığını da belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren teknik komitelerin daha görünür olması, düzenli toplanması ve sonuç odaklı çalışması gerektiğini vurguladığını ifade eden Erhürman, “Şap gündeme geldiğinde hiçbir şeyi gizlemeden bilgi paylaşımı yaptık. Güneyde aşı ihtiyacı ortaya çıkar çıkmaz gerekli koordinasyonu yaptık ve aşıları ilettik” dedi.

Erhürman, beklentilerinin güneyden de aynı yaklaşımın gelmesi olduğunu belirterek, komitelerin yetkili kişilerden oluşması, düzenli bilgi paylaşımı yapılması ve günlük sorunların siyasi mülahazalardan arındırılarak çözülmesi gerektiğini kaydetti. “Bu sadece şapta değil, her konuda böyle olmalıdır” diyen Erhürman, adanın küçük olduğunu ve hastalıklar ile ortak sorunların sınır tanımadığını vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporlarına da atıfta bulunan Erhürman, birlikte hareket etme olanaklarının siyasi gerekçelerle engellenmemesi gerektiğini ifade etti. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ortaya koydukları yaklaşımı iyi niyetle sürdüreceklerini belirterek, aynı yaklaşımın güneyde de benimsenmesinin hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yararına olacağını söyledi.