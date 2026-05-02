Park halindeki üç araca çarptı

Mağusa’da ehliyet sınıfı dışında araç kullanan 26 yaşındaki kamyon sürücüsü, zincirleme kazaya yol açtı, park halindeki üç araca çaptı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün, saat 02.30 sıralarında, Mağusa’da Bahriyeli Sokak'ta meydana geldi.

Erdem Akkaya yönetimindeki LY 791 plakalı kamyon araç ile güneye seyrettiği sırada dikkatsiz şekilde Abajur Sokağa dönüşe geçti. O esnada sokak üzerinde park halindeki JE 234 plakalı salon aracın sağ arka yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan JE 234 plakalı salon araç, önünde park halindeki JR 515 plakalı salon aracın arka tamponu da çarptı.

Çarpmadan sonra kontrolsüz şekilde yoluna devam eden LY 791 plakalı kamyon sürücüsü ise, yol üzerinde bulunan Esmerim Sokak girişinde park halinde bulunan HA 420 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kamyon sürücüsü Akkaya, “sürüş ehliyeti sınıfı dışında ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Girne’de alkollü sürücü tutuklandı

Girne’de 35 yaşındaki araç sürücüsü “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bu sabah, saat 00.50 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana geldi.

35 yaşındaki Berkan Biçer, 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UE 398 plakalı salon araç ile güneye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden Akpınar çemberine giriş yaptı. O esnada çember içerisinde doğuya doğru seyreden 26 yaşındaki Ayça Begüm Bağcı yönetimindeki YB 426 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.