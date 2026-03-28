Şap hastalığı: Pergama'da 11 hayvancılık işletmesinin faaliyeti durduruldu

Pergama'da faaliyet gösteren 11 hayvancılık işletmesinin çalışmaları, Veteriner Hizmetleri’nin kararıyla durduruldu. Söz konusu karar, yasadışı şekilde Tampon Bölge ve İngiliz Üsleri içinde faaliyet gösteren işletmelerden Kıbrıs'ın güneyine süt taşınmasının önüne geçmek amacıyla alındı.

Şap hastalığının 19 Şubat 2026’dan itibaren serbest bölgelere de sıçraması ve Tarım Bakanlığı adına yapılan risk analizi, bu işletmelerin kapatılmasını gerekli kıldı.

Faaliyetlerin durdurulması, doğrudan sekiz sığır çiftliği ile üç koyun çiftliğini etkiliyor. Bu işletmeler, kısa süre öncesine kadar Kıbrıs'ın güneyinde faaliyet gösteren üç mandıraya süt tedarik ediyordu.

Sabah saatlerinde devlet radyosuna konuşan Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriou, söz konusu işletmelerin faaliyetlerinin, gerekli denetimler tamamlanıp devam eden soruşturmanın sonucu açıklanana kadar askıda kalacağını belirtti.

Grigoriou’ya göre amaç, bu hayvancılık işletmelerinin Kıbrıs mevzuatına uygun hareket edip etmediğini tespit etmek. Ayrıca bazı işletmelerin kayıtlı olmadığının da belirlendiği ifade edildi.