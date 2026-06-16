Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın çağrısıyla gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından konuşan Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in son temasları hakkında siyasi partilere bilgi verdiğini söyledi.

Üstel, yürütülen girişimlere rağmen henüz masaya konulmuş somut bir unsur bulunmadığını belirterek, Kıbrıs Rum liderliğin son dönemdeki tutumunun soru işaretleri yarattığını ifade etti.

“Sanki çözüm istermiş gibi girişimler yapılıyor”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in yaklaşan seçimler nedeniyle çözüm istiyormuş gibi bir görüntü verdiğini söyleyen Üstel, “Gördük ki Güney Rum Yönetimi başkanının yaklaşan seçimlerden dolayı sanki çözüm istermiş gibi bir takım girişimler içinde” dedi.

Kıbrıs’ın güneyinde seçimlerden başarıyla çıkan aşırı sağ partilerin de çözüm konusundaki yaklaşımlarının sorgulanması gerektiğini ifade eden Üstel, bu çerçevede yürütülen temasların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“1960 Anayasası yok sayılıyor”

Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa ile yaptığı askeri iş birliği anlaşmasını da eleştiren Üstel, bunun Kıbrıs Türk tarafını yok sayan bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Üstel, “Bir taraftan bu girişimler olurken bir taraftan da hiçbir hakkı olmayan ve 1960 Anayasası’nı yok sayan bir askeri iş birliği anlaşmasına imza koyuyorlar” dedi.

1960 Anayasası’nda garantör ülkelerin Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olarak belirlendiğini ifade eden Üstel, bunun dışındaki ülkelerle askeri iş birliği yapılmasının doğru olmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu iyi niyetli girişimlerin karşılık bulmadığını ifade eden Üstel, iki tarafın da enerji alanında sorunlar yaşadığını ancak iş birliği fırsatlarının değerlendirilmediğini söyledi.