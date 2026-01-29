Sanığa 2 yıl 6 ay hapis!
Girne - Tatlısu Anayolunda Şubat 2024'te meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Cemre Yönet'in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili araç sürücüsü 2 yıl 6 ay ceza aldı.
Sanık Mikail Akbaş, okulu bitmesinin ardından suçunu kabul ederek yargılanmaya başlamıştı.
Mahkemeyi takip eden Cemre Yönet'in yakınları ise karara isyan ederken, fenalaşan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
