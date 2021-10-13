Saner: “UBP olarak en erken seçime hazırız”

Azınlık Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sunan UBP Genel Başkanı Ersan Saner, UBP Meclis Grubu ile toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, UBP olarak ‘en erken seçime’ hazır olduklarını ifade etti.

Saner’in açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanı’nın izleyeceği yöntem çerçevesinde UBP olarak erken seçime hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz akşam düzenlediğimiz resepsiyonumuzdaki sinerjimizin bizi tek başına iktidara taşıyacağına inancımızdan dolayı da erken seçime hazırız.

Muhalefette olan CTP ve HP’nin bizimle icraat hükümeti kurma arzusunda olmamaları nedeniyle bu Azınlık Hükümeti kurmuştur. Bizler Anavatan Türkiye’nin de desteği ile bu süreci ufak tefek sıkıntılarla aştık, sağlık alanında dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız. Ekonomik çarkların dönmesindeki en önemli unsur da Türkiye’nin destekleridir”.

Azınlık Hükümeti dönemindeki projeleri de sıralayan Saner, 9 ayda çok ciddi projelere imza atıldığını söyledi. Açılan 10 yeni okul binasına da değinen Saner, yeni okul inşaatları olduğunu da söyledi. “Bir aylık süreci kullanma arzusunda değiliz” Muhalefete de çağrıda bulunan Ersan Saner, kurultaylarının 7 Kasım’da tamamlanacağını hatırlattı, “Biz hükümetimizin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunmuş bulunmaktayım. Bu bir aylık süreyi de kullanma arzusu içerisinde olmadığımızı ifade etmek için de UBP olarak en erken sürede erken seçime hazır olduğumuzu söylemek istiyorum” dedi.

6 Şubat’ta erken seçimle ilgili bir kararları olduğunu söyleyen Ersan Saner, muhalefetin bu süreye ilişkin endişelerinin de yersiz olduğunu söyledi.

Saner, Meclis’te nisabı sağlayamadıkları için Hükümet’te ısrarcı olunmaması düşüncesi ile siyasi etik gereği görevi iade ettiğini belirtti.