Saner soruşturması ve Falyalı cinayeti ne oldu?

Toplumda geniş yankı uyandıran Ersan Saner’in ‘video skandalı’ ve Falyalı cinayeti olayları hızlı değişen gündem nedeniyle unutuldu, her iki dosyada da taraflar, yargı ve soruşturma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Ersan Saner: “Şu an polis araştırması devam ediyor. Sessizliğimi koruyor ve müdahale etmiyorum ancak sokağa çıkıp sorsanız zaten artık herkes kimin neyi neden yaptığını biliyor. Er ya da geç adaletin yerini bulacağına inanıyorum”

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan: “Hem Kıbrıs’ın kuzeyinde hem de Türkiye’de yargı süreci devam ediyor. Detaylı olarak her şeyi anlatmaya gerek yok, zaten gelişme oldukça basınla paylaşıyoruz”

Derya ULUBATLI

Toplumda geniş yankı uyandıran Ersan Saner’in ‘video skandalı’ ve Falyalı cinayeti olayları hızlı değişen gündem nedeniyle unutuldu, her iki dosyada da taraflar, yargı ve soruşturma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Dönemin Başbakan’ı Ersan Saner ile ilgili görüntülerin yer aldığı ve yasadışı bir şekilde kaydedilerek yayınlanan video 2021 yılının Ekim ayında ortaya çıktı, Ersan Saner’in siyaseti bırakmasıyla sonuçlanan olayda 5 kişi yargılandı. Birinin olayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı davada, diğer 4 zanlı ise teminatla serbest kaldı. YENİDÜZEN’e konuşan Saner, polis soruşturmasının sürdüğünü, bu soruşturma bitince gerekli yasal haklarının tümünü kullanacağını dile getirdi. Saner, “ben sessizliğimi korusam da, halk bunu kimin ve neden yaptığını çok iyi biliyor” dedi.

Toplumu sarsan bir diğer önemli olay ise Şubat 2022’de bir silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi oldu. Hem Türkiye hem de Kıbrıs’ın kuzeyinde devam eden soruşturmalarda toplamda 14 kişi tutuklandı, tutuklananlardan bir kısmı olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı, bir kısmı ise cezaevine gönderildi. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, hem Kıbrıs’ın kuzeyinde hem de Türkiye’de yargı sürecinin devam ettiğini, konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bunun basınla paylaşıldığını belirtti, detay vermedi.

Ersan Saner’in ‘video’ soruşturması

23 Ekim 2021 tarihinde soruşturma başladı, ilk etapta iki kişi tutuklandı. Ardından 3 kişinin daha tutuklanmasıyla toplamda 5 zanlı 26 Ekim 2021’de mahkemeye çıkarıldı. 38 kişiden ifade alındı, 14 telefon ve 4 bilgisayar incelendi. Mahkemede görüntülerin Aralık 2020’de çekildiği, zanlı P.G tarafından silindiği, zanlı C.K ile G.S’nin "Bu işin içinde MİT var, devlet var" diyerek zanlı P.G’yi korkuttuğu aktarıldı. Video geri getirildikten sonra zanlılar P.G, C.K, G.S ve M.Ö’nün UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu ile biraraya geldiği, video görüntülerinin USB’ye aktarılarak Faiz Sucuoğlu’na verildiği iddia edildi. Tahkikatın siyasi baskı altında yürütüldüğü iddiası da gündeme getirildi ancak polis, bu iddiayı kabul etmedi.

Davanın ardından 5 kişiden 1’i 27 Ekim 2021’de, olayla ilgisi olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı, geriye kalan 4 zanlı ise 4 Kasım 2021’de, 15’er bin TL’lik teminat ödeyerek serbest kaldı.

Saner: “Herkes bunu kimin neden yaptığını biliyor, er ya da geç adalet yerini bulacak”

Ersan Saner davadaki son durumla ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şu an polis araştırması devam ediyor. O aşama tamamlanınca ben de tüm yasal haklarımı kullanacağım. Polisi sabırla bekliyorum, sessizliğimi koruyorum ve müdahale etmiyorum ancak sokağa çıkıp sorsanız zaten artık herkes kimin neyi neden yaptığını biliyor. Şimdilik ben de herkes gibi sadece mahkeme tutanaklarını takip ediyorum ama bu sabotaj karşısında er ya da geç adaletin yerini bulacağına ve herkes cezasını çekeceğine inanıyorum”.

Falyalı cinayeti soruşturması

Çatalköy’de, 8 Şubat 2022 tarihinde yaşanan ve Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından Kıbrıs'ta toplam 6 kişi tutuklandı, İstanbul'da ise 8 kişi gözaltına alındı. İlk etapta Kıbrıs’ta tutuklanan Y.G ve Ö.T mahkemeye çıkarıldı, 15 Şubat 2022’de, zanlı Y.G olayla bağlantısı olmadığının tespit edilmesiyle serbest bırakıldı. Ardından, olayla bire bir bağlantısı olduğuna inanılan V.S ve M.Ç de mahkemeye çıkarıldı, 4 Mart 2022 tarihinde Ö.T, V.S ve M.Ç hükümsüz tutuklu kalmak üzere 3 aylığına cezaevine gönderildi ve soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği açıklandı. Falyalı’nın konuyla ilgili 17 Şubat’ta tutuklanan korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık da dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Öte yandan Türkiye’de, aralarında ‘Söylemez Kardeşler’ suç çetesinin başında bulunan Mustafa Söylemez de olmak üzere toplam 8 kişi tutuklandı, basına yansıyan haberlere göre tutuklulardan 3’ü serbest bırakıldı.

PGM Soyalan: “Hem KKTC’de, hem de Türkiye’de yargı süreci devam ediyor”

YENİDÜZEN’e açıklamada bulunan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, hem Kıbrıs’ın kuzeyinde hem de Türkiye’de yargı sürecinin devam ettiğini, konuyla ilgili tüm gelişmelerin basınla paylaşıldığını söyledi. “Detaylı olarak her şeyi sıralamaya gerek yok” şeklinde konuşan Soyalan, gerekli bilgilerin zamanı geldikçe basınla paylaşıldığını aktardı.

PGM Soyalan, Falyalı ve Demirtaş cinayet soruşturması hakkında konuştu

"Olayın yargıya havalesini sonuna kadar takibe devam edeceğim"