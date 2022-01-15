"Olayın yargıya havalesini sonuna kadar takibe devam edeceğim"

UBP Gazi Mağusa milletvekili, eski UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “ kendisine kurgulanmış bir video ile siyasi komplo kurulduğunu, bu komplonun içinde olan herkesten şikayetçi olduğunu ve soruşturmanın neticelenerek olayın yargıya havalesini sonuna kadar takibe devam edeceğini” belirtti.

Türkiye ve KKTC’deki bazı haber sitelerinde söz konusu komplo olayından şikayetçi olmadığını iddia eden bazı haberler yayınlanmasının yanlış olduğunu ifade eden Saner şunları kaydetti:

“Bugüne kadar yaptığım bütün açıklamaların arkasındayım. Bana sırf UBP Genel Başkanlık yarışında kaybedeyim diye kurgulanmış bir video ile siyasi komplo kurulmuştur. Olay ortaya çıkar çıkmaz, polise başvurdum ve gereken şikayetleri yaptım. Polis soruşturma başlattı ve ifadeler aldı. Ben bu komplonun içinde olan herkesten şikayetçiyim ve soruşturmanın neticesini, olayın yargıya havale edilmesini sonuna kadar takibe devam edeceğim. Kimler bu işin içinde olduğu ve ne için bu işin içine girdikleri de gayet açıktır.

Seçim döneminde olduğumuz için, bu aşamada daha fazla konuşmak istemiyorum. Ama olayı asla sineye çekmeyeceğim. Bana bu siyasi komployu yapanlar mutlaka ortaya çıkarılmalı ve gereken cezalara çarptırılmalıdır.”

2021 böyle geçti