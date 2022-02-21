PGM Soyalan, Falyalı ve Demirtaş cinayet soruşturması hakkında konuştu

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Çatalköy’de 8 Şubat’ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya PGM Adli Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu, Girne Polis Müdürü Gökay Karagil, Girne Adli Şube Amiri Hakan Haksoy, Siyasi Şube Müdürü Tarkan Kızıltuğ, Müfettiş Murat Bayram katıldı.

Basın toplantısı PGM toplantı salonunda gerçekleşti.

PGM Müdürü Ahmet Soyalan, soruşturmaya yönelik detaylı bilgi verdi.

Soyalan’ın açıklamaları özetle şöyle:

Kısa süre içerisinde elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda ilk tutuklamaları gerçekleştirdik. Soruşturma kapsamında 12 Şubat’ta Alsancak’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 kişi tutukladık. Zanlıların bulundukları evde bir adet tabanca bulundu.

13 Şubat’ta Çatalköy’de cinayet mahalli yakınlarında 2 adet kalaşnikof silah, 4 adet şarjör, 39 adet mermi bulundu.

Olay sonrasında cinayet faillerinin bulunamayacağı, bulunsa bile olayın kapatılacağının aksine hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde TC Emniyeti ile koordineleri şekilde çalışmalar sonuç verdi.

Suç faillerinin Türkiye’de bazı isimlerle bağlantılı olabileceğini TC emniyeti ile paylaştık.

İki ülke polisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu saplanılan 8 kişi İstanbul’da tespit edilerek, tutuklandı.

Türkiye’de tutuklanan şahısların sorgularına ışık tutmak için TC Emniyeti ile paylaştık.

8’i Türkiye’de 3’ü KKTC’de 11 kişi tutuklandı.

En az 3 kişinin olay mahallinde olduğuna ilişkin tespitlerimiz var. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu bulunan zanlılar mahkemede sevk edilecek.

300 kişiden ifadesine başvuruldu, 100 kişiden ifade temin edildi.

KGYS kayıtları haricinde 80 civarında mahalli kamera incelendi. Bazı görüntüler emare olarak alındı.

Basın kuruluşları tarafından atılan iddialara cevap vermek isterim.

Arkasındaki araçta 2 koruması vardı. Çatalköy’deki ikametgâhına gitmek üzere olaydan 5-10 dakika sonra olay yerine vardı, çocukları ise ikametgâhlarında bulunuyordu.

Olay sonrasında faillerin sürat teknesiyle ayrıldıkları iddia edildi. Böyle bir tespit yok.

Cinayet silahlarının ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor.

Cinayet zanlısı olarak Türkiye’de tutuklu bulunan kişinin Ercan’dan çıkış yaparak, kaçtığı yönünde haksız eleştiriler yapılıyor. Olay sonrasında cinayet mahallinden başlayarak, söz konusu şahsın ülkeden ayrıldığı saate kadar, olayla bağlantılı olduğuna yönelik bulgu yok.

Bağlantısı olduğu tespit edildiği anda Türkiye’de tutuklanması sağlandı.

Ülkedeki mobese kayıtlarının Türkiye tarafından yönetildiği, TC basınında paylaşıldığı yönünde iddialar vardı. KGYS kayıtları tamamen PGM yönetimi ve denetiminde. İddia edildiği gibi başka bir merkezden izlenemez, yönlendirilemez.

Önemli soruşturma yürütülürken, olayla ilgili belge ve bilgiler PGM ve TC Emniyeti ile paylaşıldı.

Maalesef olayın ardından gerek ülkemiz gerek TC medyasında çeşitli görüntü ve iddialar yer alıyor.

Bu gelişmelerden görüleceği üzere polise henüz ulaşmamış bazı özel kamera görüntüleri var.

Reyting amacı ile bazı görüntüler TC medyasında servis ediliyor.

Şüpheliler hakkında uzlaşılan bilgiler mahkemede açıklanıyor.

Soruşturmanın selametini etkileyecek birçok önemli detay ve görüntünün yargı sürecinde deşifre olması işimizi zorlaştırdı. Bu durum soruşturma seyrine gölge düşürdü.

Bazı görüntülerin basına sızmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne çıkanlar: