Saner: “Polis, elle tutulur bir şey çıkarsa hareket edecek”

Başbakan Ersan Saner, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmanın polisin takibinde olduğunu belirtti, “Elle tutulur bir şey çıkarsa polis hareket edecek. Şu anda iddia var. Polis sürekli istişare içerisinde” dedi.

Saner, “İddialarla hareket etmiyoruz, yazılı metinle hareket ediyoruz” şeklinde konuştu,

bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, muhalefet partileri bu açıklamalara tepki gösterdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Saner’e “Güven vermiyorsunuz” şeklinde eleştiride bulundu, Saner ise “Toplum bize sizden daha çok güveniyor” şeklinde konuştu.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Ortada yeni bulgu, ifade var. Başbakan olarak gerekli girişim yapıp, halkı bilgilendirme yapmanızı bekliyoruz” dedi.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars ise “Basına yansıyan bir ifade var. Adli işbirliği kapsamında PGM Tanık ifadesi isteyecek mi? Başsavcılık ile görüşüldü mü?” diye sordu.

Başbakan Saner, Başsavcılığın direk olarak bu işin içerisinde olmadığını kaydetti, polisin ‘adli işbirliği’ çerçevesinde Türkiye’deki polisle temas halinde olduğunu dile getirdi.

Öte yandan “Kapılar arasında ayrımcılık yoksa eş zamanlı tüm kapılar açılacak” diyen Saner, “Bugün ise bugün açmaya hazırız” şeklinde konuştu.