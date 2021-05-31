Özersay: “Hellimleri kim dağıtıyor? Muhtarlar mı, UBP Örgüt Başkanları mı?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, dağıtılmak üzere 3 milyon verilerek satın alınan hellimlerin, ‘muhtarlar dışında UBP Örgüt Başkanları’na da dağıtılmak üzere verildiği’ne ilişkin iddiaları Meclis Kürsüsü’nden paylaştı, Hükümet’e sordu: “Hellimler kimin aracılığı ile ulaştırılıyor?”

Özersay, devletin kaynaklarının parti örgüt başkanları vasıtasıyla kullanılmaya çalışılmasının, ‘parti devleti’nin yaratacağına işaret etti.

Geçiş noktalarının açılmasına da değinen Özersay, ‘rol kapmaya çalışma’ ruh hali ile Başbakan Saner’in bugün geçiş noktalarının açılacağına ilişkin açıklama yaptığına işaret etti, geçiş noktalarının açılmasındaki gecikmenin nedeninin de Hükümet’in sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Özersay, “Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi bu konudaki görüşmeyi bugün öğleden sonra yapacak olmasına karşın dün neden bugün kapılar açılıyor gibi bir açıklama yaptı? Rol çalmaya mı çalıştı? İnsanların kafasını mı karıştırmaya çalışıyorsunuz” diye sordu.

Kamuoyuna yansıyan vatandaşlık dağıtımına ilişkin sen kaydına da işaret eden Kudret Özersay, bu konuda yanıt bekleyen çokça soru olduğunu belirtti.

“Polis Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturma açtı mı?”

“Bir ağırdan alma, kımıldamama var” diyen Özersay, Kutlu Adalı Cinayeti ile ilgili polisin yeniden bir soruşturma açıp açmadığını sordu. Bu konuda yeni iddialar, itirafçı olduğuna işaret eden Özersay, “Bu dosya yeniden açıldı mı, Polis Türkiye ile iletişime geçti mi?” diye sordu, Hükümet’in bu adımı atması gerekliliğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu: 3 milyon TL hellim aldık, tıkanıklığı açtık

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede üretilen hellimlerin, tüketilmemesi nedeniyle devletin 3 milyon TL hellim alımı yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu, “ Hellimleri alıp, tıkanıklığı açmak istedik. 30 tonluk çekiş yaparak, açmak istedik” dedi.

Çalışmanın birlikte Çalışma Bakanlığı ile yürütüldüğünü, muhtar, kaymakamlık ve belediyeler aracılığıyla bu dağıtımın yapıldığını belirten Çavuşoğlu, 4-5 firma ile çalıştıklarını ifade etti.

Yerinden söz alan Özersay, “devletin aldığı hellimin UBP örgütleri ile dağıtılması doğru mu?” diye sordu.

Çavuşoğlu da “Evet, doğru değildir” dedi.