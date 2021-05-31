Erhürman: “Kutlu Adalı cinayeti kafa karıştıracak laflarla geçiştirilemez”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili durumun kafa karıştıracak laflarla geçiştirilecek kadar önemsiz olmadığını vurguladı.

Erhürman, bu konuda resmi kayıtlara giren bir ifade olduğunu hatırlattı, uluslararası anlaşmaya göre de gereğinin yapılması gerektiğini, araştırma komitesinin konunun takipçisi olacağını belirtti.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuyla ilgili sosyal medyada “ne konuşacaklarını şaşırdılar” şeklinde yaptığı açıklamayı eleştirdi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren’den alınan bilgiye göre; hükümetin Mart ayına kadar bin 12 vatandaşlık verdiğini hatırlatan Erhürman, 31 Mayıs itibariyle bu sayının 2 bin 500’e çıktığını ifade etti.

Erhürman, “4’lü hükümet döneminde verilen vatandaşlıkların çoğu 18 yaşını dolduran çocuklardı, bir de 6 yaşını dolduran çocuklardı” diye konuşarak, bu konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

‘Yasa gücündeki kararnameyi’ düzenleyen Anayasa’nın 112’nci maddesinin 4’üncü fıkrasını Meclis kürsüsünden okuyan Erhürman, emekli olup da özel sektörde çalışan kişilere yönelik yapılan bu adımın dava konusu ve Anayasa’ya aykırı olduğunu, teknik olarak da yapılamayacağını belirtti.