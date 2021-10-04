Saner: Meclis, Perşembe günü denetim görevi ile toplanacak

Başbakan Ersan Saner, bugünkü Meclis Genel Kurulu toplantısında ‘yoklama yapılıp, salt çoğunluğun sağlanamadığının tespiti olmaması’ nedeniyle 24 saat sonraya, yani yarına ertelenemeyeceğini açıkladı, Perşembe günü ‘denetim’ görevi ile toplanacağını kaydetti.

Saner, Meclis’te görevli 3 hukukçudan bu konuda görüş aldıklarını ifade etti.

“Meclis’in açılmamasının nedeni, bu görevi ilgili maddelere uygun olarak yerine getirmeyen Meclis Başkan vekilidir” diyen Saner, bu açıklamaları Gıynık Gazetesi’ne yaptı.

Saner’in açıklamaları özetle şöyle: Nisap sorunu yaşamayacağımızı ifade ettim. Nitekim, bütün arkadaşlarımız da buradaydı. Cumhurbaşkanımız yurt dışında, ona vekaleten Meclis Başkanı görevde bulunuyor. Bu nedenle de Meclis Başkanı, Meclis’e katılamıyor. Bu durumda Meclis Başkan Yardımcısı’nın girip, Meclis’i açması gerekiyordu.

Açılmayan Meclis’te nisap sorunu olup olmadığını sizlerin tespit etmesi mümkün değil. Bu konuda CTP’li vekil arkadaşımız, Meclis’i açmadı. İç tüzüğün 16’ıncı maddesini gösterdi. En yaşlı üyenin Genel Kurul’a girip, gereğinin yapılmasını rica etti. Ben de bu bilgileri Meclis Başkanlığı’ndan aldım. Meclis’teki 3 hukukçunun görüşünü aldım. Onlar da Genel Kurul salonuna hiç girilmemesi, yoklama yapılıp, salt çoğunluğun sağlanamadığının tespit edilmemesi halinde, 24 saat erteleme yapılamaz’ görüşü verdi.

Meclis’in açılmamasının nedeni, bu görevi ilgili maddelere uygun olarak yerine getirmeyen Meclis Başkan vekilidir. Perşembe günü denetimle devam edilecek.

Saner: Bugün için nisabımız var

Meclis hala toplanamadı