Sanayide büyük yangın

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde saat 17.20 sıralarında faaliyet gösteren Işıl Reklam (Mobilya) isimli iş yerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.