“Sanatla büyüyen çocuklarla daha umutlu bir toplum kurabiliriz”

Berivan BABAHAN

Lefkoşa Türk Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek 1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği, çocukları sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Şube Amiri ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçısı Kıymet Karabiber, hem kendi sanat yolculuğunu hem de şenliğin amacını YENİDÜZEN’e anlattı.

“Tiyatroyu yaşamı anlamanın en güçlü yolu olarak görüyorum”

SORU: Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Karabiber, “Bir insan için en zor olan şey herhalde kendini tanıtmasıdır. 1973 yılında Lefkoşa’da doğdum. İlköğrenimimi Çağlayan İlkokulu’nda 3 yıl, sonra ki 3 yıl Atatürk İlkokulu’nda, orta öğrenimimi Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve liseyi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladım.” dedi.

Tiyatroya olan ilgisinin eğitim hayatını da şekillendirdiğini ifade eden Karabiber, “Tiyatroya olan ilgim Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü’ne taşıdı ve 1995 yılında buradan mezun oldum.” ifadelerini kullandı.

Aynı yıl Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda oyuncu olarak sanat hayatına başladığını belirten Karabiber, “Yıllar içinde birçok oyunda rol aldım.Bir dönem Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sanat yönetmenliği de yaptım.” dedi.

Karabiber, tiyatroya bakışını ise şu sözlerle anlattı: “Tiyatroyu yalnızca bir sahne sanatı değil, yaşamı anlamanın ve paylaşmanın en güçlü yolu olarak görüyorum. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak çalışmalarıma devam ediyorum.”

“Amacımız mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşmak ve onları tiyatroyla buluşturmak”

SORU: 1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Karabiber, “Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği, uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir buluşmaydı. Çocukların sanatla daha erken yaşta tanışması ve tiyatroyu bir eğlence değil, bir ifade alanı olarak görmesi zaten Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yıllardır çocuk oyunları ile kendi tiyatromuzda yaptığımız buluşmayı farklı tiyatro gruplarının sahneleyeceği oyunları çocuklarla buluşturma fikri ile yola çıktık.” dedi.

Şenliğin detaylarına ilişkin bilgi veren Karabiber, “Şenliğimiz 4 Nisan’da Kızılbaş Parkı’nda saat 11.00’de başlayacak ve birkaç gün boyunca farklı oyunlarla devam edecek. Programımızda çocuklara yönelik birbirinden renkli ve öğretici oyunlar yer alıyor. Amacımız mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşmak ve onları tiyatroyla buluşturmak.” ifadelerini kullandı.

Oyunların sahneleneceği yer ve tarihlere de değinen Karabiber, “Oyunların hepsi YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. 6 Nisan- 16 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. toplam 5 oyun çocuklar ile buluşacak.Lefkoşa’da bulunan tüm ilkokullardaki çocuklar oyunları ücretsiz izleyecek” dedi.

“Tiyatro çocuklar için bir gelişim alanıdır”

SORU: Tiyatronun çocukların gelişimindeki rolünü nasıl tanımlarsınız?

Tiyatrosu sanatçısı Kıymet Karabiber, tiyatronun, çocukların hem duygusal hem de sosyal gelişiminde çok güçlü bir araç olduğuna dikkat çekerek “Empati kurmayı, kendini ifade etmeyi ve hayal kurmayı öğretir.” diye tanımladı.

Bir çocuğun sahnede izlediği hikâyelerle dünyayı anlamaya başladığını ifade eden Karabiber,

tiyatronun çocuklar için yalnızca bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, “Bu yüzden tiyatro, çocuklar için sadece bir etkinlik değil, bir gelişim alanıdır.” dedi.

“Amacımız sadece izleyen değil, katılan çocuklar yaratmak”

SORU: 4 Nisan’da Kızılbaş Parkı’nda başlayacak şenlikte çocukları neler bekliyor? Şenlikte kaç oyun yer alıyor, hangi yaş gruplarına hitap ediliyor?

4 Nisan’da Kızılbaş Parkı’nda başlayacak şenlikte çocukları dopdolu bir programın beklediğini belirten Karabiber, “LBO çocuk korosu, kukla tiyatrosu, hip hop dans gösterisi, çocuk müzikleri ve dans, ücretsiz dondurma, balon. Renkli sahne oyunlarının yanı sıra eğlenceli etkinlikler, sürprizler ve interaktif anlar olacak.” dedi.

Şenliğin sadece izlemeye dayalı olmayacağını vurgulayan Karabiber, “Amacımız sadece izleyen değil, katılan çocuklar yaratmak.” diye konuştu.

“Çocuklar bu kentin bir parçası ve onların sanata erişimi bir lüks değil, bir haktır”

SORU: Lefkoşa Türk Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşecek bu anlamlı etkinlik topluma nasıl bir mesaj veriyor? Şenliğin devamı gelecek mi?

Tiyatrosu sanatçısı Karabiber, şenliğin çocukların kent yaşamındaki yerini hatırlattığını belirterek, “Bu şenlik aslında çok net bir şey söylüyor: Çocuklar bu kentin bir parçası ve onların sanata erişimi bir lüks değil, bir haktır.” dedi.

Karabiber, Lefkoşa Türk Belediyesi öncülüğünde yapılan bu çalışmanın sanatın kamusal alanda daha görünür olması gerektiğini vurguladığını ifade ederek, “Aynı zamanda daha yaşanabilir, daha umutlu bir toplumun çocuklarla birlikte kurulabileceğini hatırlatıyor.” diye konuştu.

Şenliğin devamlılığına da dikkat çeken Karabiber, “Evet, bu daha başlangıç. Devamının gelmesi için hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor.” dedi.

“Bir çocuğun hayal kurduğu bir yerde umut vardır, umut varsa değişim mümkündür”

SORU: Son olarak topluma vermek istediğiniz mesaj nedir?

Topluma çağrıda da bulunan Karabiber, “Çocukları sanatla buluşturmaktan vazgeçmeyelim. Çünkü bir çocuğun hayal kurduğu bir yerde umut vardır. Ve umut varsa değişim mümkündür.” dedi.

Karabiber, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür ederek, “Çocuklara ve sanata açtıkları bu alan için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu şenliğin hayata geçmesinde en büyük güç, yerel yönetimin sanata ve çocuklara verdiği değerdir.” dedi.

Karabiber, katkı koyan kurumlara da teşekkür ederek, “Ayrıca ses sponsorumuz Majör’e ve salon sponsorumuz Yakın Doğu Üniversitesi’ne de katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Bu tür destekler sayesinde daha fazla çocuğa ulaşabiliyor, daha güçlü ve nitelikli işler üretebiliyoruz.” diye konuştu.