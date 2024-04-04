Şampiyon Melekler için adalet meşalesi bu kez Lefkoşa’da yanıyor. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Lefkoşa Otobüs Terminali’nden TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ‘adalet’ yürüyüşü düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre yürüyüş, 19 Nisan Cuma günü, saat 19.00’da başlayacak.

Şampiyon Melekler için adalet meşalesinin ilki 30 Kasım'da gerçekleşmişti.

Adıyaman Başsavcılığı’nın İsias Otel ile ilgili hazırladığı iddianameye tepki göstermek ve deprem suçlularının “olası kast” suçlamasıyla yargılanması talebinde bulunmak adına Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden (GMTMK) Gazimağusa Kabristanlığı’na meşalelerle yürüyüş düzenlenmişti.