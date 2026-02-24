“Samimi ve yararlı bir görüşme”

Tümay TUĞYAN

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde bugün bir araya geldi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren ilk baş başa görüşme sonrası her iki lider de yaptıkları açıklamalarda, görüşmenin açık ve samimi olduğu noktasına vurgu yaptı.

Kıbrıslı Türk lider Erhürman görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı basın toplantısında, bugüne kadarki en açık ve samimi görüşmelerden biri olduğuna işaret ederek, “Her konuda birbirimizi biraz daha iyi anlayabildiğimizi düşünüyorum” dedi. Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ise görüşme sonrası güneydeki Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamada, “açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiklerini” ifade etti.

Kıbrıslı Türk lider Erhürman, 4 maddelik metodoloji konusunu, baş başa olmaları kapsamında daha açık şekilde anlatma fırsatı bulduğunu belirtti. Hristodulidis ise, “Çözüm hedefini başarabilmemiz için özlü müzakerelerin, tüm kazanımlarıyla, yeniden başlaması hedefi için yakın zamanda yeniden görüşeceğimizi tekrarlamak isterim” şeklinde konuştu.

Ara bölgede baş başa yapılan görüşmede Kıbrıslı Türk lider Erhürman’a Müsteşar Mehmet Dânâ, Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis’e ise müzakereci Menelaos Menelau eşlik etti.

LİDERLERİN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALARI

“Bugüne kadarki en açık ve samimi görüşmelerden biri oldu”

“Arzu edilen amaca dair açık ve dürüst bir görüşme”