“4 yıldır ne yapıyorsunuz nerde bu projeler?”

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, ülkede kaos yaşandığını belirterek birçok alanda sorunların sürdüğünü kaydetti. “Kaos ülkenin her tarafında. Hükümet ettiğini zanneden Bakanlar ve Başbakan nerede görev yaptıklarını unuttular.” dedi.

Birinci, Başbakan’ın ‘Türkiye’den gelen her türlü anlaşmayı imzalayacağım’ sözlerine de işaret ederek “Kendi ülkelerine yabancılaştılar. Özel şirketlerin milletvekilleri bakanları oldular maalesef. Halkla yüzleşmekten de korkuyorlar.” ifadelerini kullandı. Birinci, Başbakanın

30 yılda yapılamayan projeleri nasıl 4 yıla sığdırdığı ve neler yapıldığı konusuna dikkat çekti.

Ülkede rüşvet ve yolsuzluğun arttığını söyleyen Birinci, “Sahte diplomalar havada uçuşuyor. İddialar Meclis başkanına kadar geliyor. Üst düzey bürokratlar tutuklanıyor.” dedi. Birinci, “Ülkenin stratejik alt yapısı biz ve halkın mücadelesine rağmen oyçokluğuyla onay alıyor.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve ekonomik sorunlara da işaret eden Birinci, “Ülkede güvenlik sorunu yaşanıyor, insanımız ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Esnafımız, hayvancımız, çiftçimiz kepenk kapatıyor. Gençlerimiz işsizlikten dolayı ülkeden göç ediyor.” dedi. “Adaletsizlikler anayasaya aykırılıklar devam ediyor. Eğitimde, ulaşımda, sağlık hizmetlerinde kaos yaşanıyor. Her aldığınız karar ülkemize zarar veriyor.” ifadelerini kullanan Birinci, “İnat ve ısrarla bu koltukları da bırakmak istemiyorsunuz ama çok kalmadı.” dedi.

Sağlık alanındaki projelere ilişkin konuşan Birinci, “Nüfusu sayamadınız. 4 yıl geçti Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelini atmak şimdi mi aklınıza geldi?” diye sordu. “Yeni Girne Devlet Hastanesi hâlâ daha açılmadı. Güzelyurt Devlet Hastanesi hizmete girmedi.” diyen Birinci, “Pamuklu hastanesinden bahsediyorsunuz temel attığınızı söylüyorsunuz halka yansıyan bir sağlık hizmeti yok.” ifadelerini kullandı.

2026 bütçesine ilişkin rakamlar da paylaşan Birinci, “Alt yapıyı tamamlayamadığınız için 2026 için öngördüğünüz -26 milyar TL’lik bir açık olan bütçede sağlığa ayrılan 18 milyar 407 milyon 131 TL iken yüzde 15,2’sini sağlık transferlerine öngördünüz. Bu yatırım yok demektir.” dedi. “Sizin sağlıkta yaptığınız devrim bunlardır.” ifadelerini kullanan Birinci, “Hâlâ depreme dayanıksız hastane binaları içindeki sağlık personelini risk altında çalıştırmaya devam ediyorsunuz.” dedi.

Birinci, yoğun bakım yataklarının yeterli olmadığını belirterek, “Yoğun bakım yatakları şu an yeterli değil. 4 yıldır ne yapıyorsunuz nerde bu projeler?.” sorusunu sordu. “Şimdi seçime 5 kala şov yapmaya devam.” diyen Birinci, “Açmayı planladığınız Yeni Girne Hastanesi’nin alt yapı, cihaz, personel planlaması yapıldı mı? Henüz hayır.” dedi.