Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman'la ilk baş başa görüşmelerinde “öze, başlıklara ve arzu edilen amaca dair açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiklerini” söyledi.

Hristodulidis, görüşme sonrasında Başkanlık Sarayı’nda açıklamalarda bulundu.

“Alphanews” sitesinin haberine göre, Hristodulidis açıklamasında, Erhürman’la “açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiklerini” ifade etti.

Görüşmede Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) sağlanan ilerlemenin ele alındığını ve müzakerecilere bazı talimatlar verme konusunda anlaştıklarını belirten Hristodulidis, Erhürman’la yakın zamanda yeniden görüşeceklerini, tarihi müzakerecilerin belirleyeceğini de vurguladı.

Hristodulidis, görüşmede Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konulara da değindiklerini belirtirken, “öze, başlıklara ve arzu edilen amaca dair açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini” ifade etti.

“Erhürman’ın iki toplumlu iki kesimli federasyon çözüm temelini doğrulama niyeti olup olmadığı” şeklindeki bir soruya Aralık ayında gerçekleştirilen görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamaya atıfta bulunarak yanıt veren Hristodulidis, başka bir soruya karşılık ise Erhürman’ın Dipkarpaz konusunu gündeme getirmediğini vurguladı.

Hristodulidis “herhangi bir şikayet duymadığını, konudan sapmayacağını ve bu tartışmaya müdahil olmayacağını” ifade etti.

Hristodulidis; “Bu tartışmaya müdahil olmayacağım. Görüşmeye gitmeden önce de size söylediğim gibi hedeften sapmayacağım. Bu görüşmelerin hedefinin ne olduğuna dair aklımda çok net düşünceler var. Çözüm hedefini başarabilmemiz için özlü müzakerelerin, tüm kazanımlarıyla, yeniden başlaması hedefi için yakın zamanda yeniden görüşeceğimizi tekrarlamak isterim” şeklinde konuştu.

Hristodulidis ayrıca, BM Genel Sekreteri’nden Mart ayında bir görüşme gerçekleştirme talebinde bulunduğunu da belirtirken, Ulusal Konseyi’ni toplama niyeti olduğunu da dile getirdi.