Korkuteli’nde su hattı yenileniyor

Mesarya Belediyesi, Korkuteli bölgesindeki 7 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor.

Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Korkuteli halkının daha güvenli ve sürdürülebilir altyapıya kavuşması için çalışıldığını belirtti.

Latif, yatırımların planlı şekilde hayata geçirileceğini de söyledi.