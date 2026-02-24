Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), EKTAM emekçilerinin direnişiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Alın terinin değerini pazarlık konusu yapılamayacağına, emeğin geleceğinin keyfi kararlara teslim edilemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Siz hayatlarımızı kararttığınızı sandıkça, biz şiirlerle, türkülerle, dayanışmayla her geçen gün daha da güçleniyoruz. Umudu bastırabileceğinizi zannettikçe, sesimiz çoğalıyor; birbirimize tutundukça korkular yerini cesarete bırakıyor.

Bugün büyüyen yalnızca itirazımız değil; büyüyen, ortak geleceğimize duyduğumuz inançtır. EKTAM’ın geleceği için, özel sektör emekçisinin kaderini iki dudağın arasına sıkıştırmamak için mücadelemiz sürüyor. Çünkü biz biliyoruz: Alın terinin değeri pazarlık konusu yapılamaz, emeğin geleceği keyfi kararlara teslim edilemez.

Dayanışmamız her geçen gün büyüyor. Birlikte söylediğimiz her türkü, yazdığımız her dize, attığımız her adım daha adil bir yarına açılıyor.

Ve biz buradayız. Vazgeçmiyoruz. Çünkü gelecek, onu birlikte kuranlarındır.”