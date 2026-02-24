Halk hükümetin istifası için sokakta!

Kamuda yetkili 5 sendika olan Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) , "Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır" sloganıyla başlatığı eylemlerin bugün 5'incisi yapılıyor.

Pronto Çemberi'nde saat 18.00 sıralarında toplanan sendikalar, buradan Başbakanlık'a yürüyecek. Burada bir de basın açıklaması yapılacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), sendikalar, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların da destek verdiği eylemde UBP-DP-YDP Hükümeti'ni protesto etmek amacıyla siyah bayrak kullanıdı.