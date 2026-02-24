“AB ülkeleri yatırım kalemlerini arttırmak için proje başlattı”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki enflasyon verileri ile beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, 2026 hedeflerinin yukarı yönlü güncellendiğine dikkat çekti.

Türkiye’de ocak ayında aylık enflasyonun yüzde 4,84 olarak açıklandığını anımsatan Uluçay, bunun 2026 için olumlu bir sinyal olmadığını daha önce ifade ettiklerini söyledi. “2026 enflasyon hedeflerini tekrar güncellemek zorunda kalacağını da söylemiştik. TC Merkez Bankası 2026 sonu itibariyle hedeflediği enflasyon oranlarını güncellemek zorunda kaldı ve yüzde 5’lere varan bir rakam çerçevesinde artırmak durumunda kaldı. Güncellemeyle yüzde 16 ile 21 arasında güncelledi.” dedi. Ocak ayında gerçekleşen yüzde 4,84’lük oranın baz alındığında yıllık enflasyonun yüzde 30,65 civarında açıklandığını hatırlattı.

Türkiye’de ocak ayında en önemli göstergenin gıda olduğunu belirten Uluçay, Kıbrıs’ın kuzeyinde ise ocak ayı enflasyonunun yüzde 1,97, yıllık enflasyonun yüzde 39,40 olarak açıklandığını anımsattı. “Yüzde 11,40’la haberleşme, 9,59’la sağlık ilk sıralardaydı.” ifadelerini kullandı.

TC Merkez Bankası’nın hane halkı anketine de işaret eden Uluçay, “12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 48,81 olarak görülüyor. En çok artmasını beklediği gıda, yakıt, enerji. Gıdada yılsonu itibariyle hane halkı anketinden çıkan beklenti yüzde 41,1. Dolar kuru beklentisi 51,56. Ankette Dolar kurunda da artış beklentisi olduğunu gösteriyor.” dedi.

Türkiye’de geçen yıl enflasyonla mücadelede bekledikleri başarıyı elde edemediklerini daha önce paylaştıklarını belirten Uluçay, ocak ayında açıklanan enflasyon oranının “bir şok dalgası yarattığını” söyledi. Hane halkı anketine göre dezenflasyon politikalarının başarılı olmayacağı beklentisinin hakim olduğunu ifade eden Uluçay, bunun Türkiye’deki ekonomistlerin de tartıştığı bir duruma işaret ettiğini belirtti.

“Ekonomistlere göre beklentilerin yüksek olması enflasyonla mücadelede bir dezavantaj yaratıyor.” diyen Uluçay, Türkiye’de ekonomistlerin de enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesinin dezenflasyon sürecini zorlaştırdığı yönünde değerlendirmeler yaptığını söyledi.

Uluçay, Avrupa Birliği ülkelerinin güvenlik konusunu ön plana çıkardıklarını ve savunma amaçlı yatırım kalemlerini artırmak için kendi aralarında projeler başlattıklarını söyledi. Bu tablonun Kıbrıslı Rumlar arasında da Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne ilişkin başlı başına bir endişe bulunduğuna işaret ettiğini belirten Uluçay, sorunun çözümsüz kalmasının Kıbrıslı Rumlar arasında da bir güvensizlik yarattığını ifade etti. Uluçay, federasyon seçeneğinin kamuoyu yoklamalarında yüzde 54 ile öne çıkmasının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.