CTP Milletvekili Filiz Besim, Meclis’te yaptığı konuşmada yükseköğretim alanındaki planlama eksikliğine dikkat çekerek YÖDAK’a mesaj verdi.

Yükseköğrenimin ülkeye kaliteli insan kaynağı sağladığını ve ekonomik değer kattığını belirten Besim, “Biz yükseköğrenim alanını ne kadar planlayabiliyoruz?” sorusunu sordu.

YÖDAK’ın en önemli görevlerinden birinin planlama olduğunu vurgulayan Besim, “Ülkenin ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre planlama yapmak zorundadır. Ülke üniversitelerinin kaynakları ile kaç kişiye eğitim verebileceklerini bilmek ve planlama yapmak zorundadır. YÖDAK bu ülkede neyi planlıyor?” diye sordu.

Ülkede şu anda 8 tıp fakültesi bulunduğunu ifade eden Besim, “Ülkenin böyle bir ihtiyacı var mı? Üniversite diyarı bir ülke olduğumuzu iddia ediyoruz ve başka ülkelerden buraya gelsinler ve doktor yetiştirelim diyoruz. 8 tıp fakültesinin öğrenci alıp doktor yetiştirmek için yeterince hasta kaynağı, laboratuvarı var mı? Bu üniversitelerin hastaneleri var mı?” diye sordu.

Bir tıp fakültesi için en önemli konulardan birinin üniversite hastanesi olup olmadığı olduğunu belirten Besim, YÖDAK Yasası’nda bu konuda madde bulunduğunu söyledi. Ancak hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi alanlarda benzer kriterlerin bulunmadığını ifade ederek, “Maalesef YÖDAK’ın bununla ilgili belirlediği hiçbir kriteri yoktur.” dedi.

Besim, “Tıp ve diş hekimliğinde eğitim verebilme toplam kapasitemiz nedir? Bu öğrenciler kaç hasta bakarak mezun olabilecekler? Hangi kurumlarda kaç kişi staj yapabilecek? YÖDAK’ın böyle bir çalışması var mı? Yok.” ifadelerini kullandı.